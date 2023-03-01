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لتطوير التعليم المهني في المدرسة الزراعية

التعليم تُوقّع مذكرة تفاهم لتسليم وتطوير وحدة إنتاج الغاز الحيوي

01 آذار / مارس 2023 02:29

التعليم تُوقّع مذكرة تفاهم لتسليم وتطوير وحدة إنتاج الغاز الحيوي
التعليم تُوقّع مذكرة تفاهم لتسليم وتطوير وحدة إنتاج الغاز الحيوي

غزة - وكالة الرأي
وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي، مذكرة تفاهم لتسليم وتطوير وحدة إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات النباتية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي في مدرسة هاني نعيم الثانوية الزراعية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مشروع تعزيز قدرات الشركات الصغيرة ودعم الأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الأخضر الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية FMZ، وبواسطة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتنفيذ الصندوق الفلسطيني للتشغيل PEF.

وقام بتوقيع المذكرة د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، وم. مصطفى الطويل رئيس شركة مصطفى الطويل وشريكة للتطوير الصناعي وتجارة الماكينات.
وأوضح مطر أن الوزارة تولي أهمية خاصة للتعليم المهني والتقني ولديها خطط في النهوض بهذا الجانب خاصة على صعيد مدرسة هاني نعيم الزراعية.
ويشار إلى أن مدرسة هاني نعيم الزراعية الحكومية هي إحدى المدارس المهنية بالقطاع والتي تعمل على تنمية قدرات الطلبة الفلسطينيين في المجال الزراعي، كما تؤهلهم لإنشاء المشاريع الصغيرة التي تعينهم في حياتهم.

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