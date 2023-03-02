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السياحة تستقبل وفداً من بلدية النصيرات بتل أم عامر الأثري

02 آذار / مارس 2023 12:02

السياحة تستقبل وفداً من بلدية النصيرات بتل أم عامر الأثري
السياحة تستقبل وفداً من بلدية النصيرات بتل أم عامر الأثري

غزة - وكالة الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار، وفداً من بلدية النصيرات بتل أم عامر الأثري "دير القديس هيلاريون".

واستمع الوفد عبر الجولة التعريفية بالموقع إلى شرح مفصل عن الشواهد العمرانية التي يحتويها التل من معالم وكنائس أثرية وحمامات عامة ومقتنيات تعبر عن تاريخ المكان.

و أطلع مشرف الموقع أ. محمد عبد الجواد الوفد على جهود الوزارة ودورها السيادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية التي تجسد القيم الحضارية والحق الفلسطيني التاريخي على الأرض الفلسطينية منذ آلاف السنين.

بدوره أشاد وفد البلدية بجهود الوزارة في الحفاظ على المعالم التاريخية الإنسانية ونقل الصورة المشرقة لفلسطين وشعبها، مؤكدين على التعاون الإيجابي في مجال الحفاظ على التراث الحضاري للشعب الفلسطيني.

السياحة تستقبل وفداً من بلدية النصيرات بتل أم عامر الأثري 334632699_776193004224890_3587927845564284728_n 334281649_735680951596329_3720650587518041435_n 329545755_599193291708388_3197224055046692775_n 334581641_3449433375314037_3684916586090502401_n
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