السياحة تستقبل وفداً من بلدية النصيرات بتل أم عامر الأثري

غزة - وكالة الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار، وفداً من بلدية النصيرات بتل أم عامر الأثري "دير القديس هيلاريون".

واستمع الوفد عبر الجولة التعريفية بالموقع إلى شرح مفصل عن الشواهد العمرانية التي يحتويها التل من معالم وكنائس أثرية وحمامات عامة ومقتنيات تعبر عن تاريخ المكان.

و أطلع مشرف الموقع أ. محمد عبد الجواد الوفد على جهود الوزارة ودورها السيادي في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية التي تجسد القيم الحضارية والحق الفلسطيني التاريخي على الأرض الفلسطينية منذ آلاف السنين.

بدوره أشاد وفد البلدية بجهود الوزارة في الحفاظ على المعالم التاريخية الإنسانية ونقل الصورة المشرقة لفلسطين وشعبها، مؤكدين على التعاون الإيجابي في مجال الحفاظ على التراث الحضاري للشعب الفلسطيني.