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وتنفّذ دورة تدريبية حول إعداد التقارير الإدارية

كلية الدعوة بالأوقاف تبحث التعاون مع بلدية بيت لاهيا

02 آذار / مارس 2023 01:02

كلية الدعوة بالأوقاف تبحث التعاون مع بلدية بيت لاهيا
كلية الدعوة بالأوقاف تبحث التعاون مع بلدية بيت لاهيا

غزة - وكالة الرأي

بحث مدير كلية الدعوة الإسلامية -فرع الشمال- التابعة لوزارة الأوقاف عبد القادر سالم، سبل التعاون المشترك مع رئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار؛ بهدف تعزيز العلاقات مع مختلف الهيئات والمؤسسات الخدماتية والأهلية.

بدوره، أكّد سالم على أهمية التعاون مع المؤسسات الخدماتية، بما يخدم طلبة العلم الشرعي في الكلية، ويُسهم في تطوير بيئة تعليمية مناسبة، منوهًا بأن الكلية تسعى إلى الانفتاح مع جميع المؤسسات العاملة بمختلف مهامها، وتطوير العمل الشرعي والخدماتي.

من جهته، أشاد العطار بجهود الكلية المبذولة في تطوير رسالتها الدعوية في جميع المجالات (القرآنية والتعليم الشرعي والإغاثة)، وغيرها من الإنجازات الملموسة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها ساهمت في بناء منظومة أخلاقية ودينية قوية، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الكلية، واستعداد البلدية لتقديم كل ما يلزم؛ لخدمة كلية الدعوة وطلبتها.

في سياق آخر، نفّذت كلية الدعوة الإسلامية -فرع الوسطى- دورة تدريبية حول آلية إعداد التقارير الإدارية، بمشاركة الهيئة الإدارية، وذلك في إطار تطوير جودة العمل وتنمية قدرات العاملين.

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