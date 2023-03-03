وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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03 آذار / مارس 2023 08:20
غزة- وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 3.مارس.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني
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08:20أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة
08:13اسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة
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