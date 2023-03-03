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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

03 آذار / مارس 2023 08:20

زراعة
زراعة

غزة- وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 3.مارس.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي : 

منتجات زراعة
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