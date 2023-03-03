بلدية غزة تشرع بأعمال صيانة للحارة الملونة في البلدة القديمة

غزة- وكالة الرأي

شرعت بلدية غزة بأعمال صيانة وتبليط في الحارة الملونة بالبلدة القديمة وسط المدينة، ضمن جهودها في تعزيز سياسة المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات التي ينفذها المواطنون للحفاظ على المدينة وتجميلها لتجميلها والارتقاء بالمظهر الجمالي.

وشملت الأعمال صيانة الطرقات والأزقة داخل الحارة الملونة باستخدام نحو 360 متراً مربعاً من بلاط الإنترلوك، إضافة إلى تركيب ( 7 ) فوانيس للإنارة و( 5 ) خلايا ضوئية مع إجراء صيانة شاملة للكوابل الكهربائية وتثبيتها، وإجراء صيانة عامة لشبكات الصرف الصحي وتركيب أغطية للمناهل الموجودة، وتركيب منهل جديد، وتزويد الحارة بحاويات قمامة بلاستكية وزراعة الأشجار لتحسين مظهر الحارة.

كذلك شرعت البلدية بأعمال طلاء للجدران وإضافة رسومات جميلة ومبهجة لتحسين المظهر العام داخل الحارة بما يتناسب مع الطابع الأثري للحارة القديمة.

وتسعى البلدية إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على البلدة القديمة والأماكن الأثرية بداخلها من خلال دعم وتنشيط المبادرات المجتمعية وتوفير المستلزمات والأدوات من خلال شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إنجاح هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل مناطق أخرى في مدينة غزة.

