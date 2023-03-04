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خلال الأسبوع الماضي

المعابر "تنشر إحصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون

04 آذار / مارس 2023 10:16

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غزة- وكالة الرأي 

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم  السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (26 فبراير- 3 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10338 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9695 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11830 مواطناً و152 أجانب، و32 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 12490 مواطنا، و157 أجنبيًا، و37 من فلسطينيي الداخل، و4 حالات وفاة كانت تتلقى العلاج في الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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