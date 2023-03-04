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"هنية" والدائرة الرياضية بخان يونس يبحثان التعاون المشترك

04 آذار / مارس 2023 10:38

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غزة- وكالة الراي
استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفداً من الدائرة الرياضية بمحافظة خان يونس، وذلك لبحث التعاون وتنفيذ الأنشطة ،بحضور جابر عياش مستشار المجلس الأعلى، وضم الوفد سمير النجار رئيس الدائرة الرياضية، وأعضاء الدائرة محي الدين النجار، وحمادة الجبالي.

بدوره ، قدم وفد الدائرة الرياضية التهنئة لهنية بعد نجاح وفد فلسطين في مونديال قطر، وأشاد سمير النجار بالتطور الذي شهدته الرياضة من خلال ما يقدمه هنية من دعم مادي وتطوير الملاعب والمرافق الرياضية، مستعرضا برامج التعاون وتنفيذ البطولات في محافظة خان يونس.

من جهته ،رحب هنية بوفد الدائرة الرياضية، مؤكداً على أهمية التعاون وتوفير الخدمات لصالح احتضان الشباب والطاقات المميزة في الألعاب الرياضية.

وفي ختام الزيارة قدم وفد الدائرة الرياضية درعا تكريميا لعبد السلام هنية تقديراً لجهوده الكبيرة في خدمة الرياضة الفلسطينية.

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