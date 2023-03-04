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وفاة محرر مبعد إلى غزة بعد معاناة مع المرض

04 آذار / مارس 2023 11:13

الأسير المحرر يحيى دعامسة
الأسير المحرر يحيى دعامسة

غزة - وكالة الرأي :

توفي اليوم السبت الأسير المحرر يحيى دعامسة، المبعد إلى قطاع غزة من مدينة بيت لحم، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعت وزارة الأسرى والمحررين الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار والمبعد إلى غزة يحى دعامسة، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت إن المحرر دعامسة رحل بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية والعطاء، حيث أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 سنوات، وكان محكومًا بالسجن المؤبد قبل أن يتم إطلاق سراحه في صفقة وفاء الأحرار وإبعاده إلى غزة عام 2011.

وقدمت خالص التعازي والمواساة لعموم عائلة دعامسة الكرام وكافة محبي واصدقاء الفقيد.

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