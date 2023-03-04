"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد.
ودعت المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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04 آذار / مارس 2023 11:35
12:29كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد
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