وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت" يشيد بافتتاح الصالة الرياضية للسيدات وذوي الإرادة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم وزارة الأشغال "تشارك في السيطرة على حريق مكب النفايات شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون: عدد عمليات زراعة القرنية بعد حملة التبرع وصل لـ75 وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 38 إصابة في 57 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية وفاة محرر مبعد إلى غزة بعد معاناة مع المرض وكالة الرأي الفلسطينية 5 آلاف أميركي يطالبون بمنع دخول سموتريتش إلى الولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" والدائرة الرياضية بخان يونس يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المعابر "تنشر إحصائية لحركة التنقل عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2476) السبت 4/3/2023
أخبار » الأخبار الحكومية

"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

04 آذار / مارس 2023 11:35

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد.

ودعت المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

1a514f68-0989-44f3-9951-63f128b0bab3 4a366bde-ac98-4014-b82f-a1e040ba131f 953d442c-2985-4709-97a6-6bba7a6eb4f8 238eac09-44cf-40d4-91db-583a42e04ed4 a6caba0b-c908-44a8-a8fa-cad26031ed0c cfae4994-1788-426b-82e0-dab23afe8ea2 e653c95d-a105-48d6-b7f2-df81f94eb34a
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟