"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

11:52طواقم وزارة الأشغال "تشارك في السيطرة على حريق مكب النفايات شرق غزة

08:48الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية لليوم الـ19 على التوالي

12:29كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد

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