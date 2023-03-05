كيفية استخدام iMessage على Windows 11

أصدرت مايكروسوفت تحديثًا لتطبيق رابط الهاتف الخاص به ، والذي يمكّن مستخدمي iPhone الآن من الوصول إلى iMessage على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows. بالإضافة إلى iMessage ، يسمح التطبيق بإجراء واستلام المكالمات ويعرض إعلامات iPhone على الكمبيوتر.



كيفية استخدام iMessage على جهاز الكمبيوتر Windows 11



يوجد تكامل iMessage لرابط الهاتف في بيتا ، لذلك قد لا تعمل بعض الميزات بشكل صحيح، ومع ذلك ، من الرائع بالنسبة لأولئك الذين لديهم جهاز iPhone وجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows وينتظرون استخدام iMessage على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم. ومع ذلك ، إذا كنت بالفعل جزءًا من Windows Insider ، فيجب أن تتلقى التحديث ، ثم اتبع الخطوات التالية.



- احصل على تطبيق مايكروسوفت Phone Link على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.



- قم بتنزيل رابط الهاتف إلى تطبيق Windows من متجر التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بك.



-قم بتشغيل تطبيق مايكروسوفت Phone Link على جهاز كمبيوتر Windows الخاص بك.



- حدد خيار iPhone من قائمة "اختر هاتفك". إذا لم تتمكن من العثور على خيار iPhone أو يبدو أنه رمادي ، فقد لا تكون جزءًا من مجموعة اختبار بيتا حتى الآن.



- قم بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك على كل من جهاز كمبيوتر Windows 11 و iPhone.



- افتح الرابط إلى تطبيق Windows على جهاز iPhone الخاص بك ومسح رمز QR المعروض على جهاز الكمبيوتر Windows 11.



- عند المطالبة ، اسمح للرابط بتطبيق Windows للوصول إلى Bluetooth.



- امنح أذونات أخرى ضرورية إلى الرابط إلى تطبيق Windows حتى يتمكن من الوصول إلى جهاز iPhone الخاص بك.



يحتوي تطبيق رابط الهاتف على قيود عندما يتعلق الأمر باستخدام iMessage ، لأنه لا يسمح بإرسال الصور أو الوصول إلى سجل الدردشة. يمكنه عرض محادثات في الوقت الفعلي فقط ، ولا يمكن إرسال الردود إلا عند توصيل iPhone بجهاز الكمبيوتر Windows عبر Bluetooth.



ويمكن أن يكون إقران جهاز iPhone مع كمبيوتر Windows مناسبًا للأشخاص الذين يستخدمون جهاز iPhone كسائق يومي ولكن يحتاجون إلى استخدام جهاز كمبيوتر Windows للعمل أو الألعاب.



وأثناء استخدام iPhone مع جهاز Mac أكثر ملاءمة ، يسمح تطبيق مايكروسوفت Phone Link بالاتصال بين جهاز iPhone و Windows Computer ، مما يجعل الأمور أسهل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى استخدام كلا الجهازين.