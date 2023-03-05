"المالية": صرف رواتب المتقاعدين غدًا الإثنين

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 آذار / مارس 2023 10:00
غزة – وكالة الرأي:
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر فبراير الماضي غداً الإثنين.
وذكرت الوزارة، أنه سيتم الصرف عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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