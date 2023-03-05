"المالية": صرف رواتب المتقاعدين غدًا الإثنين

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر فبراير الماضي غداً الإثنين.

وذكرت الوزارة، أنه سيتم الصرف عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.