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"الشباب والثقافة" تشرف على انعقاد الجمعية العمومية للمراكز الشبابية

05 آذار / مارس 2023 10:44

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غزة- وكالة الرأي 

 أشرفت الهيئة العامة للشباب والثقافة على انعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية لعدد من المراكز الشبابية، وذلك في إطار دورها لمتابعة عمل المراكز الشبابية على مستوى محافظات قطاع غزة وتوجيهها فنيًا والإشراف عليها إداريًا وماليًا.

 وأوضح مدير دائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية خليل مطر أن تسعى إلى تهيئة البيئة القانونية والإدارية للمراكز الشبابية للنهوض بعملها وتعزيز دورها المهم لخدمة شريحة الشباب والمجتمع الفلسطيني.

 وأشار إلى أن الهيئة نفذت سلسلة زيارات على عدد من المراكز الشبابية خلال شهري يناير وفبراير، وإجراء عمليات تدقيق ومراجعة لسجلاتها الإدارية والمالية، واقرار تقاريرها المالية والادارية لعام 2022، واعتماد مدقق حسابات قانوني خارجي وانتخاب مجلس إدارة لعدد من المراكز واقرار الانضمام للاتحادات الشبابية.

 ودعا مطر المراكز الشبابية إلى ضرورة عقد الجمعية العمومية قبل انتهاء المدة القانونية بتاريخ 30/4/2023.

 يذكر أن المراكز التي عقدت جمعيتها العمومية هي: مركز طريق الخير الشبابي، مركز أبناء المخيم، مركز فخر العرب، مركز شباب الأمة، مركز شعلة أمل، مركز إيلياء للتنمية والتطوير، مركز فلسطين للتنمية والتطوير، مركز غيث، مركز المشروع الخيري، مركز نسمات، مركز يافا، مركز متطوعي لمسة وفاء فلسطين
 

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