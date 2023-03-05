"العدل" تشرف على مجريات العملية الانتخابية لنقابة المحاميين الشرعيين

غزة- وكالة الرأي

أشرفت وزارة العدل امس على العملية الانتخابية لنقابة المحاميين الشرعيين في مركز رشاد الشوا الثقافي بمحافظة غزة حيث قام وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بزيارة مقر الانتخابات ومتابعة مجريات العملية الانتخابية.

وحضر عملية التصويت مدير عام الشؤون المهنية والوسائل أ. محيي الدين الاسطل وا. ناجي اللوح و أ. محمود الغمري عن دائرة النقابات والجمعيات ممثلين عن وزارة العدل وكلاً من القاضي الشرعي أ. احمد البحيصي رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ممثلا عن القضاء الشرعي و القاضي أ. يحيى حرارة ممثلا عن القضاء النظامي.

بدوره، قال أ. محيي الدين الاسطل :" أن العملية الانتخابية جرت بصورة ديمقراطية وفقا للائحة الانتخابات المقرة من الجمعية العمومية للنقابة حيث يتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين ، بالاضافة الى 5 قوائم انتخابية تتنافس على ال8 مقاعد المتبقية علما بأن الانتخابات تجري بنظام التمثيل النسبي ويتم احتسابها وفقا لطريقة سانت لوجي شاكرا لجنة الانتخابات المركزية للنقابة على جهودها في تنظيم العملية الانتخابية.

