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" الشفاء يعقد امتحان الترفيع لبرنامج البورد الفلسطيني لجراحة الأوعية الدموية

05 آذار / مارس 2023 11:34

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غزة- وكالة الرأي 

عقد مجمع الشفاء الطبي امتحان الترفيع لبرنامج البورد الفلسطيني في تخصص بورد جراحة الأوعية الدموية، والذي يعقد مرة واحدة كل ستة أشهر للأطباء الملتحقين ببرامج الدراسات العليا.

بدوره، أكد د.نضال أبو هدروس مدير مستشفى الجراحة بالمجمع أن عدد المتقدمين للامتحان ثلاثة أطباء، موضحا أن برنامج البورد هو برنامج معتمد من المجلس الطبي الفلسطيني مدته خمس إلى ست سنوات للتخصصات الجراحية، وأربع سنوات للتخصصات الأخرى،مشيرا إلى أن وزارة الصحة تدعم هذا البرنامج من خلال الاشراف والتدريب على البرنامج من قبل مجموعة من الأطباء والاستشاريين من الكفاءات الوطنية من داخل الوطن في مراكز التدريب المعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد أنّ هذا الجهد يأتي رغم الحصار والظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما، ونتيجة لتضافر الجهود المبذولة بين وزارة الصحة والمجلس الطبي الفلسطيني.

ولفت إلى أن الوزارة تحرص على تقديم كافة التسهيلات المناسبة وصولًا الى النهوض بتطوير الكفاءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، متمنيًا التوفيق للجميع.

وتقدم د.أبو هدروس بجزيل الشكر والتقدير للدكتور أحمد ابو ندى رئيس قسم الأوعية الدموية بمجمع الشفاء ود.محمد كلوب استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الأوروبي على التنظيم الرائع للامتحان.

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