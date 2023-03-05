هيئة المعابر: تخصيص السفر عبر معبر رفح غدًا للمعتمرين

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الإثنين (6 مارس) سيُخصص لمغادرة المعتمرين فقط.
وقالت الهيئة، إن العمل سيستمر غدا باتجاه الوصول للمسافرين العاديين.
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05 آذار / مارس 2023 11:43
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11:43هيئة المعابر: تخصيص السفر عبر معبر رفح غدًا للمعتمرين