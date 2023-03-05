هيئة المعابر: تخصيص السفر عبر معبر رفح غدًا للمعتمرين

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الإثنين (6 مارس) سيُخصص لمغادرة المعتمرين فقط.

وقالت الهيئة، إن العمل سيستمر غدا باتجاه الوصول للمسافرين العاديين.