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هيئة المعابر: تخصيص السفر عبر معبر رفح غدًا للمعتمرين

05 آذار / مارس 2023 11:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

 أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الإثنين (6 مارس) سيُخصص لمغادرة المعتمرين فقط.

وقالت الهيئة، إن العمل سيستمر غدا باتجاه الوصول للمسافرين العاديين.

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