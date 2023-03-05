"الأعلى للرياضة": قدّمنا 4 مليون $ للقطاع الرياضي خلال 2022

غزة – وكالة الرأي:

أعلن المجلس الأعلى للرياضة في غزة، اليوم الأحد، عن تقديم 4 مليون دولار دعمًا للقطاع الرياضي خلال عام 2022 الماضي.

وقال مدير العلاقات العامة بالمجلس غسان محيسن خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، إن الدعم الذي قدمه المجلس تنوع ما بين تطويرٍ للبنى التحتية، ودعم مالي للأندية والاتحادات، ومكافآت مالية لأبطال الموسم الرياضي.

واعتبر محيسن أن الإنجاز الأبرز خلال 2022 تمثل في المشاركة الفلسطينية في مونديال قطر، بمشاركة أكبر وفد عربي من المتطوعين والإعلاميين والنجوم الرياضيين، في رحلةٍ أطلق عليها "رحلة الحلم" للحضور الفلسطيني والتي كانت لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم على مدار التاريخ.

وأضاف: "نجحنا في رسم صورة متميزة أمام العالم في أكبر حدثٍ رياضي شهده الشرق الأوسط، فلقد كان حجم التعاطف والتضامن الذي شهدناه في المونديال وشاهده العالم أجمع عظيماً".

وتابع محيسن: "خلال هذه الرحلة رُفعت الأعلام الفلسطينية والهتافات المؤيدة لشعبنا الفلسطيني في الملاعب والأسواق والميادين العامة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي شكلت حالة فريدة أكدت فيها الشعوب العربية وشعوب العالم الحر أنها تناصر قضيتنا العادلة وترفض الاحتلال والتطبيع بكل الأشكال".

ونوه إلى أن المجلس قدم قرابة المليون دولار لدعم الأندية والاتحادات الرياضية؛ لتوفير متطلبات ممارسة الأنشطة والمشاركة في البطولات، ومساندة المنتخبات الوطنية، وتقديم المكافآت المالية لأبطال الموسم الرياضي الذين حققوا إنجازات على المستوى العربي والدولي.

وأكد محيسن أن المجلس عمل على تطوير البنية التحتية للمشاريع التطويرية لمرافق وصالات المجلس التي تخدم جميع البطولات الرياضية في كافة المحافظات، وكذلك تطوير مرافق وصالات الأندية والاتحادات الرياضية، بمبلغ قدره نصف مليون دولار.

وأشار إلى تأهل المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم إلى بطولة أمم آسيا للمرة الثالثة على التوالي، وحصول منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة على بطل البطولة الدولية التي أقيمت في الهند، وحصول العديد من الرياضيين على بطولات دولية في الكاراتيه والكيك بوكسنغ والترايثلون وكرة الطاولة والدراجات الهوائية والقتال الخليط والقوة البدنية.

وتحدث محيسن عن جهود مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الحصول على دعم مالي بقيمة نصف مليون دولار، لصالح صندوق دعم الشباب الفلسطيني بعد توقيع اتفاقية مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم القطرية.

وأفاد بأن المجلس وفر نصف مليون دولار لقروض حسنة للزواج والتعليم لصالح الرياضيين وأبناءهم بالتعاون مع بنك الإنتاج الفلسطيني، وبتسهيلات في السداد، مشيراً إلى رصد نصف مليون دولار لتنفيذ (400) مخيم صيفي في جميع أندية محافظات غزة، شارك فيها ما يزيد عن 5000 من الأطفال والطلائع والشباب في مخيمات نوعية متميزة وتم تقديم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والإعلامية.

وأوضح محيسن أن النشاط الرياضي يحظى بإجماعٍ وطني فلسطيني نفتخر به جميعاً، مبينا أن المجلس الأعلى للرياضة يحتضن جميع الرياضيين، ويوفر البيئة المناسبة للتعاون والمساهمة في رفعة الرياضة.

وأكد سعي المجلس لتعزيز ما تم من مشاريع وبرامج، مشيرا إلى أن المجلس في طور الاحتفال بانتهاء مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحية، بالإضافة إلى هذا العام يحمل منحاً مالية جديدة خاصة بالموسم الرياضي.