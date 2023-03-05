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تعليم خان يونس يفتتح دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية

05 آذار / مارس 2023 12:00

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غزة- وكالة الرأي 
افتتح أ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم في خان يونس، دورة مهارات الحاسوب في الإدارة المدرسية لمديري المدارس الجدد، والتي عُقدت في مركز التدريب التربوي، بحضور: أ. أشرف حرز الله مدير عام المعهد الوطني للإدارة والتدريب بالوزارة، وأ. عدلة عايش مدير دائرة الإدارات المدرسية، وأ. أحمد الفرا مشرف الحاسوب والتكنولوجيا.

بدوره، رحب أ. حمدان بالحضور، وأشاد بجهود إدارة المعهد الوطني للتدريب الساعية إلى تمكين مديري المدارس من مهارات الحاسوب لأهمية ذلك في إنجاز العمل الإداري، مثمناً جهود المدربين أ. أحمد الفرا، وم. عزة وادي.

من ناحيته ، شكر أ. حرز الله مديرية التربية والتعليم في خان يونس ومركز التدريب لاستضافته الدورة والتي تستهدف مديري ومديرات المدارس الجدد العاملين في مديريات محافظات غزة، والبالغ عددهم 17 متدرباً ومتدربة، منوهاً إلى أهمية تمكين مديري المدارس من مهارات الحاسوب المختلفة والعمل على برنامج الإدارات المدرسية المحوسب.

من جهته ، أوضح أ. الفرا أن الدورة تتناول مجموعة من الموضوعات منها: مقدمة في جهاز الحاسوب وتشتمل على مكوناته وشبكة الانترنت، والبريد الالكتروني، وإدارة الملفات، وبرنامج مايكروسوفت وورد، ومايكروسوفت اكسل، ونبذة هن عن أمن المعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت، وبرنامج الإدارات المدرسية المحوسب.
 

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