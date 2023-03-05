أوقاف رفح يجتمع بموظفي الخدمات المسجدية ومدرّسي دورات الأحكام

غزة- وكالة الراي

نظّمت مديرية أوقاف رفح لقاءً مع موظفي خدمات مسجدية، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، بمشاركة مدير عام المديريات والمساجد أ. منذر الغماري، ومدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس قسم المساجد د. أحمد الزاملي.

بدوره، أكّد الغماري على أهمية دور موظف الخدمات المسجدية في تعزيز الصورة المشرقة للأوقاف، من خلال ضبط السلوكيات والتصرفات التي تعكس التربية والأخلاق والفضائل الحميدة، وحسن التعامل مع المصلين، خاصة كبار السن.

واستعرض الغماري جملة من المهام الخاصة التي تقع على عاتق موظفي خدمات مسجدية خلال شهر رمضان المبارك، والمتمثلة في تهيئة بيوت الله تعالى للناس؛ لأداء الصلوات في جو إيماني، منوهًا بأن وزارة الأوقاف لن تألو جهدًا في سبيل حل الإشكالات المتعلقة بملف الخدمات.

من جهته ،أشاد أبو عامر بجهود موظفي الخدمات المبذولة في تلبية احتياجات المساجد، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من نظافة المسجد وأجهزة الصوت وغيرها من الأمور التي توفر الراحة والطمأنينة للمصلين.

من جهة أخرى، عقد قسم القرآن الكريم بالمديرية لقاءً مع مدرسي دورات أحكام التلاوة والتجويد، وذلك في إطار متابعة العمل، والارتقاء في ملف الدورات التي تم إعدادها واعتمادها، ومعالجة المعيقات

