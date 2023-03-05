الزراعة تواصل جولاتها على مزارعي الحمضيات شمال غزة

غزة- وكالة الرأي

نفذ قسم البستنة الشجرية في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة شمال قطاع غزة جولة على مزارعي الحمضيات في المحافظة ، و ذلك ضمن سلسلة الجولات المستمرة التي تقدمها وزارة الزراعة لخدمة وإرشاد المزارعين.

وقدم المهندسون خلال الجولة أهم الإرشادات حول عملية التقليم الأخضر لأشجار الحمضيات بهدف إيجاد توازن بين النمو الخضري والثمري للأشجار، وطبيعة حمل الثمار.

في السياق، شدد المهندسون على ضرورة معرفة المُقلم بطبيعة حمل الازهار والثمار في الاشجار المطلوب تقليمها، وذلك بالتزامن مع الوقت الحالي الذي يعتبر الأنسب لعملية التقليم، أي أواخر فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

