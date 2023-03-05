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تعليم شرق خان يونس يفتتح مسابقة رواد المختبر العلمي

05 آذار / مارس 2023 12:28

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غزة- وكالة الرأي 
افتتحت د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية مسابقة رواد المختبر العلمي، بحضور أ. محمد حنون مشرف المختبرات المدرسية، ولجنة التحكيم المكونة من أ. جهاد حرز الله مشرف الفيزياء، أ. فريد قديح مشرف الأحياء، أ. بلال أبو طير مشرف الكيمياء، وكان في استقبالهم أ. سها بركة مديرة مدرسة شهداء خزاعة الثانوية للبنات التي انطلقت من مدرستها المسابقة.
بدورها، أوضحت أبو موسى أن المسابقة تهدف إلى تفعيل دور المختبر العلمي في خدمة التعليم والتعلم، وتوظيف التقنيات المختلفة والمستحدثات التكنولوجية في تفعيل المختبرات العلمية.
من ناحيته، أشار حنون إلى أن المسابقة سيتم من خلالها تحكيم عدد من المجالات التي تخص العمل المخبري وهي: المهارات المخبرية للطالب، بيئة المختبر المدرسي،
بالإضافة إلى قيم المختبر العلمي ومعلمي العلوم ومدى ابداعهم وتفعيلهم للمختبر العلمي.
 

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