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أوقاف خان يونس تنفذ جملة من الأنشطة الدعوية

05 آذار / مارس 2023 12:31

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غزة- وكالة الرأي 
نفّذ قسم الدعوة و الإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس جملة من الأنشطة الدعوية التي استهدفت جامعة غزة وعددًا من المدارس ومراكز الإصلاح والتأهيل في المحافظة؛ بهدف التذكير بالله، ونشر الفضيلة بين الناس.

بدوره، أوضح رئيس قسم الدعوة والإرشاد أ. أيمن النجار أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تذكير الناس بهذه الشهور الفضيلة التي يُستحب زيادة الأعمال فيها، إضافة إلى تهيئة الناس لاستقبال شهر رمضان المبارك بفعل الخيرات، وإقامة العبادات، وقراءة القرآن الكريم.

وتوجّه النجار بالشكر لكوادر الدعوة والإرشاد في الميدان على هذا الجهد المبارك، راجيًا من الله عز وجل أن تكون هذه الخطى في ميزان حسناتهم، وفي سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.
 

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