إطلاق مشروع "مدينة الثقافة الفلسطينية" لعام 2024

غزة – وكالة الرأي:

أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة الحكم المحلي في غزة، اليوم الأحد، مشروع "مدينة الثقافة الفلسطينية" للعام 2024.

وقال مدير الهيئة أحمد محيسن خلال مؤتمر صحفي بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، إن المشروع عبارة عن إطلاق المنافسة بين كافة بلديات قطاع غزة للظفر بلقب "مدينة الثقافة الفلسطينية للعام 2024".

وأكد محيسن، أن المشروع يأتي انطلاقا من أهمية التكامل والتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية نحو تحقيق الغايات والأهداف الوطنية والمجتمعية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف لنشر الثقافة الفلسطينية وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وتعريف الأجيال بالتراث الوطني الفلسطيني والثقافة الوطنية ودعم المؤسسات والمراكز الثقافية، وإضافة إلى تعزيز الدور الثقافي للبلديات.

وأوضح محيسن، أن لجنة مختصة من الهيئة العامة للشباب والثقافة والمجلس الاستشاري الثقافي ووزارة الحكم المحلي ستشرف على اختيار المدينة بناءً على معايير محددة وواضحة، بعد تقييم ومراجعة طلبات المشاركة في المسابقة التي تقدمت بها البلديات على أن يتضمن الطلب خطة مفصلة للبرامج والفعاليات والموازنات المقترحة.

ولفت إلى أن آخر موعد للتقدم للمنافسة سيكون يوم الأحد الموافق 15/10/2023، مبينا أنه سيتم الإعلان عن البلدية الفائزة في المسابقة خلال احتفالية وطنية تقام في الأربعاء الموافق 1/11/2023.

وشدد محيسن، على أن أهمية الإعلان عن مدينة الثقافة الفلسطينية تكمن في تسليط الضوء على الثقافة في واقعنا الفلسطيني، وأهميتها على صعيد قضايانا الوطنية، والبعد الحضاري والنضالي والتنموي الذي تضطلع به الثقافة في وقتنا الحاضر، كما أنها ستعطي فرصة للبلديات في قطاع غزة لتتنافس فيما بينها لإظهار الوجه الحضاري والتقدم اللافت في البنية التحتية الثقافية والأماكن التراثية والأثرية، وتسليط الضوء على الموروث الثقافي المادي والمعنوي.

وبين أن المسابقة تظهر الاهتمام المتزايد في البرامج والفعاليات الثقافية التي ترعاها البلديات وتنفذها بالتعاون مع المؤسسات الثقافية التي تنشط في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها ستكون مناسبة سانحة تقدم فيه بلدية المدينة المختارة ما أنجزته على صعيد المشروعات البنيوية وما قدمته من تطوير في مختلف المجالات وما أسهمت به من خدمات ومشروعات لصالح المواطن.

بدورها، ذكرت مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الحكم المحلي منى سكيك، أن الوزارة تعكف على إطلاق عام التنمية المحلية 2030-2023 مع جميع الشركاء.

وقالت سكيك: "إن شراكة الوزارة مع الهيئة العامة للشباب والثقافة جاءت لترسم سويا المشهد الثقافي والحضاري لوطن نرتقي به وبمقدراته لنقف جميعا أمام مسؤولياتنا الجسيمة تجاه قضيتنا وثقافتنا وتراثنا بل وترسيخا لهويتنا الفلسطينية التي تنعكس على جميع مفاصل العمل والذي من شأنه يحتاج الى تظافر جهود الجميع حكومة ومؤسسات لتتكامل الأدوار لتتوقد ذاكرة الأجيال لتكون قادرة على خوض غمار العمل الجاد الذي يستند الى الفكر والثقافة".

وأضافت أن خطة التنمية المحلية تولي محورا خاصا لتعزيز القيم والثقافة الفلسطينية ضمن نشاطات تعزيز الهوية الثقافية والتراث الفلسطيني، مشيرةُ إلى وجود مجموعة من المبادرات منها مبادرة فلسطيننا أرض كنعان.

وأوضحت سكيك، أن الوزارة تطلق اليوم باكورة فعاليات عام التنمية بجائزة المدينة الثقافية التي تستحق الثناء على فكرتها في البداية وانتهاءً بآليات إخراجها، معربةً عن تمنياتها للهيئات المحلية المشاركة الفاعلة في الجائزة.