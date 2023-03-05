أوقاف رفح تخرّج 70 من طلبة ديوان الحفّاظ لسرد خمسة أجزاء

غزة- وكالة الرأي

خرّجت مديرية أوقاف رفح 70 طالبًا من طلبة ديوان الحفاظ سردوا خمسة أجزاء من كتاب الله تعالى على جلسة واحدة في مسجد العودة وسط المحافظة، بحضور مدير عام المديريات أ. منذر الغماري، ومدير دائرة التحفيظ أ. حمد النجار.

بدوره، أكّد الغماري على أهمية استمرار حلقات القرآن الكريم المتنوعة، فهي تدل على مدى التعلق بالله تعالى وآياته الكريمة، مشيرًا إلى ضرورة تربية الجيل على موائد القرآن الكريم ومنهج ديننا الإسلامي والشريعة السمحاء.

من جهته ،أوضح النجار أن التغيير الحقيقي يأتي من خلال القرآن والتأدب بمفاهيمه وتدبر معانيه، لافتًا إلى أن مشروع السرد يأتي ضمن خطة الوزارة خلال عام 2023م، والذي سيُنفذ خلال الأيام القادمة في باقي المحافظات ،مشيدًا بجهود المحفّظين والمشرفين والطلبة وذويهم المبذولة في الارتقاء بالقرآن الكريم، داعيًا الناس كافة إلى الالتحاق بمراكز القرآن المنتشرة.

