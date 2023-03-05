"الاقتصاد" تعلن خطتها للرقابة على الأسواق والمحال خلال رمضان

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن خطتها للرقابة على الأسواق والمحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بالوزارة رباب عاشور في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، إن الخطة ترتكز على توفير المخزون السلعي بشكل مناسب وجوانب حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة الخمس خلال شهر رمضان.

وأضافت عاشور، أنه سيتم مضاعفة عمل جهود طواقم حماية المستهلك بمناسبة قرب شهر رمضان، وذلك لإقبال المواطنين على شراء السلع الرمضانية.

وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك ستراقب جميع المنشآت الاقتصادية وجودة السلع فيها من حيث صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأوضحت عاشور، أن جولات طواقم حماية المستهلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ستكون مضاعفة وعلى فترتين صباحية ومسائية نظرا لخصوصية هذه الأيام.