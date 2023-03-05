أوقاف رفح تعقد لقاءً مع أمهات طالبات مراكز القرآن الكريم

غزة- وكالة الراي

عقد قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف رفح لقاءً مع أمهات طالبات مراكز القرآن الكريم، بعنوان (كوني من تيجان الوقار في سفراء الوحي)، وذلك في إطار التحفيز على تربية أبنائهن على موائد القرآن، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس القسم أ. زمزم زعرب.

بدوره، أكّد أبو عامر على الدور الريادي للأمهات في المجتمع الفلسطيني، وأنهن النواة في غرس الأخلاق والسلوكيات الكريمة، منوهًا بأن ديننا الإسلامي كرّم المرأة، وذكرها في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي أوصت بالنساء خيرًا.

وأوضحت زعرب أهمية تربية الأبناء تربية سليمة، داعيةً الأمهات إلى الالتحاق بالمساجد وحلقات العلم ومراكز القرآن الكريم والبرامج التطويرية، ومتابعة أبنائهن في الحفظ والمراجعة.

