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"المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 9 آلاف خدمة طبية خلال فبراير

05 آذار / مارس 2023 01:56

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خان يونس - وكالة الرأي:

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة 9510 خدمة طبيةً لـ 6589 حالة خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح مدير المستشفى الجزائري العقيد طبيب إحسان قديح، أن المستشفى استقبل عبر أقسامه المختلفة 6589 حالة منهم 2521 حالة من حملة التأمينات العسكرية و4068 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن قسم المختبر أجرى 1538 فحصًا مخبريًا لـ 707 حالة، فيما استقبل قسم الأشعة 1138 طلب أشعة لـ 900 حالة، بينما قدم قسم العلاج الطبيعي 1056 جلسة علاج طبيعي متنوعة لـ 450 حالة، وقدٌَمت عيادة الأسنان 632 خدمة مختلفة لـ 435 حالة، وقدَّم قسم الإسعاف 26 حالة إسعافية .

وأوضح قديح أن قسم الصيدلة بالمستشفى صرف 1572 وصفة طبية، وأن أقسام التمريض تعاملت مع 2676 حالة، بالإضافة إلى إجراء 57 عملية جراحية متنوعة، فيما سجل قسم الولادة في المستشفى 21 حالة ولادة ,في حين قدَّم قسم البصريات 794 خدمة لـ 407 حالة .

يذكر أن المستشفى الجزائري يضم عدة أقسام مختلفة تقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات مختلفة منها الباطنة، القلب، عيادة الأسنان، الجلدية، الأعصاب، الصدرية، الطب العام، العظام، المسالك البولية، والأنف الأذن الحنجرة.

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