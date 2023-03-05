ديوان الفتوى والعمل يناقشان بعض القضايا الخاصة بوزارة العمل

غزة- وكالة الراي

استقبل المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع بغزة ، وفداً من وزارة العمل لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالوزارة.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس الديوان أ. محمد الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر وأ.مصعب الشناط الباحث القانوني بالديوان.

وضم الوفد أ.نبيل المبحوح مدير عام الادارة العامة للتعاون العربي والدولي في وزارة العمل، أ.فادي الشلتوني من هيئة العمل التعاوني، وأ.محمد حلس الباحث القانوني بالهئية.

وطرح المبحوح بعض الإشكاليات المتعلقة بعملية نشر التشريعات الخاصة بالوزارة وخاصة حل وتصفية الجمعيات التعاونية والتي تتطلب الإسراع في نشرها لارتباطها بمدة قانونية للاعتراض عليها.

وأوضح المستشار سعد الآلية المتبعة في عملية النشر، مؤكداً أن ما يحكم عملية النشر قانون الجريدة الرسمية رقم ( 8] لسنة 2008م مؤكداً أن الديوان يعمل على نشر جميع ما يصل إليه من تشريعات بالسرعة الممكنة.

من جانبه، أكد أ.الزهارنة أن الوحدة تعمل على نشر التشريعات في الجريدة الرسمية فور توفر المادة الكافية للنشر، مشيراً إلى أن الوحدة تسعى بكل السبل لإسراع عملية نشر التشريعات وإصدار الوقائع في أقصر وقت ممكن.



