الدفاع المدني يُنفذ 266 مهمة بشمال غزة خلال فبراير

شمال غزة - وكالة الرأي:

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 266 مهمة خلال فبراير الماضي، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية وجولات تفقدية لقسم الأمن والسلامة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الدفاع المدني الشمال أن طواقم الإطفاء نفذت 56 مهمة، بينما نفذت طواقم الإنقاذ 15 مهمة انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 34 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، ونفذ قسم التدريب 4 مهمات تدريب استهدفت طلاب المدارس والمؤسسات.

فيما نفذ قسم الأمن والسلامة 157 جولة تفقدية لإجراءات الأمن والسلامة المتبعة بمحطات الوقود والمنشآت الصناعية والمطاعم والمخابز وغيرها من المنشآت خلال فبراير المنصرم بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.