مكافحة المخدرات برفح تنظم حملة توعوية

رفح- وكالة الرأي:

نظمت دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والاعلام بشرطة المحافظة، حملةً توعوية للتحذير من آفة المواد المخدرة، بعنوان "نحو مجتمع خالى من المخدرات" استهدفت طلاب المدارس الثانوية في المحافظة.

وقال رئيس قسم التوعية بمكافحة المخدرات برفح المقدم وائل عواجة: "إن هذه المبادرة للتوعية من آفة المخدرات وبيان خطرها الكبير على أبناء شعبنا، وأثرها على النسيج المجتمعي الداخلي".

وأكد المقدم عواجة "أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، والفئات الشبابية، من خلال هذه المبادرة المجتمعية، على قاعدة: "الوقاية خيرٌ من العلاج"؛ لتوعية الجيل بالمخاطر المحدقة به من جراء ترويج المخدرات وتعاطيها".

هذا وشملت الحملة توزيع نشرات توعوية على المواطنين وطلاب المدارس حول مخاطر المخدرات وكيفية محاربتها، بالإضافة إلى تم تنظيم جولات على المفترقات وإلصاق البوسترات في الشوارع وتوزيع المطويات والبروشورات على السائقين والمواطنين.