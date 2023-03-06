أسعار المنتجات الزراعية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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06 آذار / مارس 2023 08:21
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزاة الزراعة في غزة، أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الاثنين:
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