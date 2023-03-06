أسعار المنتجات الزراعية اليوم

08:36هل يمكن للتوتر أن يتسبب في تساقط شعرك؟

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟