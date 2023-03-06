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أسعار المنتجات الزراعية اليوم

06 آذار / مارس 2023 08:21

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزاة الزراعة في غزة، أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الاثنين:

اسعار خضرة جديد
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