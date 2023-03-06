النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2478) الاثنين6 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- الوضع “بالأقصى” نحو التصعيد.. والجماعات المتطرفة تستعد لاقتحام جماعي
- الجهاد الإسلامي” تختار النخالة مجدداً أميناً عاماً.. وقيادي حاولت إسرائيل اغتياله يحصل على أعلى الأصوات
- الشيخ: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط
- " قيادي فلسطيني يؤكد ضرورة توسيع آفاق التعاون مع الصين خاصة في مجال التكنولوجيا
- 21 يومًا على عصيان الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال
- منظمة التحرير: إسرائيل لم تلتزم بتحويل الأموال المحتجزة
- تقرير اقتصاديون يطالبون حكومة اشتية بالإفصاح عن "الموازنة" وعرض الحساب الختامي
- اقتصاد
- رئيس الوزراء يبحث مع "تحالف حماية" تعزيز صمود أبناء شعبنا
أخبار إسرائيلي
- الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة عيد المساخر اليهودي
- بن غفير يسعى لإشعال القدس المحتلة: يطالب الشرطة بهدم منازل برمضان
- القناة 12" تكشف تحذيرات قائد الأركان لنتنياهو
- نقل مسؤولية حماية عائلة نتنياهو إلى "الشاباك"
اخبار دولية
- وزير خارجية أذربيجان سيصل تل أبيب لفتح سفارة لبلاده
- مسؤولون في البنتاغون: أوستن يحمل رسائل لإسرائيل ومصر
بن غفير يسعى لإشعال القدس المحتلة: يطالب الشرطة بهدم منازل برمضان
اخبار عربية
- الأربعاء.. ندوة حول الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية
- صدام لبناني ـ إسرائيلي محدود بعد خرق «الخط الأزرق»
- العاهل الأردني يدعو خلال لقائه أوستن إلى "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في أريحا
- الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسجداً جنوب بيت لحم
- فلسطين: ملتزمون بالمقاومة السلمية ولا نستطيع منع الردود الفردية
- غزة.. عشرات الفلسطينيين يتضامنون مع سكان الضفة
- الاحتلال يبعد أسيرا محررا من حيفا إلى الضفة ويعيد اعتقاله
- إضراب المعلمين الفلسطينيين يدخل شهره الثاني والوزارة تقر أن “تأجيل التوجيهي له تداعيات خطيرة” ودعوات لتدخل الرئاسة
- السجون تحت الاحتلال تتّجه للتصعيد مع اقتراب إضراب رمضان.. والأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ29
- فبراير شهر التحريض ضد الفلسطينيين.. المؤسسات الإسرائيلية تصعد خطاب الكراهية على مواقع التواصل
- “الجهاد الإسلامي” تختار النخالة مجدداً أميناً عاماً.. وقيادي حاولت إسرائيل اغتياله يحصل على أعلى الأصوات
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الشرق الأوسط
- منظمة التحرير: إسرائيل لم تلتزم بتحويل الأموال المحتجزة
- صدام لبناني ـ إسرائيلي محدود بعد خرق «الخط الأزرق»
- منظمة التحرير: إسرائيل لم تلتزم بتحويل الأموال المحتجزة
الغد الأردنية
- بعد محاصرة زوجته.. نقل مسؤولية حماية عائلة نتنياهو إلى “الشاباك”
- الوضع “بالأقصى” نحو التصعيد.. والجماعات المتطرفة تستعد لاقتحام جماعي
- الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا والأسرى يواصلون عصيانهم
الاهرام المصرية
- العاهل الأردني يدعو خلال لقائه أوستن إلى "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية
- مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
الاناضول التركية
الشروق المصرية
- طاقم بديل بعد رفض طياري العال الطيران برحلة نتنياهو لإيطاليا
- وفا: إسرائيل تهدم مسجدا فلسطينيا في الضفة الغربية
- الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة عيد المساخر اليهودي
- قيادي فلسطيني يؤكد ضرورة توسيع آفاق التعاون مع الصين خاصة في مجال التكنولوجيا
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة مشددة
- تقرير إضراب المعلمين يدخل شهره الثاني وانتقادات لتجاهل "اشتية" مطالبهم
- الأسرى يواصلون نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم 21
- خاص عمار بنات: مخابرات السلطة اعتقلتني على تهمة كاذبة
- محدث مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا
- هنية يهنئ النخالة بإعادة انتخابه أمينًا عامًا لحركة الجهاد
- أسير محرر يدعو لبرنامج وطني مساند للأسرى في معركتهم ضد الاحتلال
- المرور: 7 إصابات فـي 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس
- تقرير اقتصاديون يطالبون حكومة اشتية بالإفصاح عن "الموازنة" وعرض الحساب الختامي
- اقتصاد·
صحيفة الأيام
- إصابات خلال مواجهات في تقوع ومستوطنون يهاجمون مركبات في مردة
- »الرئيس يعقد اجتماعات مع رؤساء ومسؤولين على هامش مؤتمر الدوحة
- »خطوات جديدة في عصيان الأسرى
- »صابرين أبو جزر.. عروس هاجرت من غزة للقاء زوجها فغرقت في بحر اليونان
- »تأكيد وفاة شاب فلسطيني آخر غرقاً قبالة صقلية
- »إسرائيل: عصيان عشرات من طياري الاحتياط احتجاجاً على قوانين القضاء
- »نقل مسؤولية حماية عائلة نتنياهو إلى "الشاباك"
صحيفة القدس
- وصفة للتصعيد.. الاحتلال يستعد لإخلاء 6 منازل فلسطينية بالقدس المحتلة
- تجهيز كتيبة إسرائيلية من المتطوعين في اللد لمنع تكرار أحداث "هبة الكرامة"
- بن غفير يأمر بمواصلة عمليات هدم المنازل بالقدس المحتلة في شهر رمضان
- توقعات بحل أزمة إضراب المعلمين اليوم
- وزير خارجية أذربيجان سيصل تل أبيب لفتح سفارة لبلاده
» الحياة الجديدة
- الرئيس أمام مؤتمر "البلدان الأقل نموا": ملتزمون بتنفيذ خطة التنمية المستدامة
- الاحتلال يصيب 4 شبان بالرصاص ويعتقل آخر عقب اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا
- الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة وغزة
- العاهل الأردني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد ووقف أية إجراءات أحادية بالأراضي الفلسطينية
وكالة الرأي
- 21 يومًا على عصيان الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال
- 4 إصابات برصاص الاحتلال في "عقبة جبر" بأريحا
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير شلوان في أريحا تمهيداً لهدمه
- المرور: 7 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعـة الماضية
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
- توغل وأعمال تجريف للاحتلال شرق خانيونس
- "بن غفير" يأمر بهدم المنازل بالقدس خلال شهر رمضان
- إحصائية عمل معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري أمس
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
وكالة صفا
- دعوات لتكثيف الرباط غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- للأسبوع الثالث.. العصيان في سجون الاحتلال مستمر
- طالت 13 مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- الشيخ: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط
- "القناة 12" تكشف تحذيرات قائد الأركان لنتنياهو
- الاحتلال يقتحم عقبة جبر ويأخذ قياسات منزل الأسير شلون
فلسطين اليوم
- هنية يهنئ القائد النخالة بإعادة انتخابه أمينًا عامًا لحركة "الجهاد"
- خريشة: انتخابات الجهاد الإسلامي إنجاز كبير وتنامي لوتيرة المقاومة في فلسطين
- أسرى
- داخل مراكز المدن في محافظات الوطن
- وسط دعوات للاستنفار يوم غدٍ...عصيان الأسرى مستمر ويدخل يومه الواحد بعد العشرين
- بالفيديو 4 إصابات.. الاحتلال يقتحم "عقبة جبر" بأريحا وسط اندلاع اشتباكات مسلحة
- انتخابات قيادة "الجهاد الإسلامي".. تجديدٌ للثقةِ وترسيخاً لدورها في المقاومة في فلسطين
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- سما نيوز
- بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية
- يسعى لإشعال القدس المحتلة: بن غفير يأمر بمواصلة عمليات هدم المنازل في شهر رمضان
- مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..
- موعد وصول العمادي إلى غزة لتجديد المنحة القطرية
- الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية القدس المزدوجة
عرب 48
- اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بأريحا
- "عصيان" الأسرى يدخل يومه الـ21: خطوات تصعيدية جديدة
- زعترة: أقطش استشهد أمام أنظار جنود احتلال وقفوا مع مستوطنين
- 9 ألف طالب لم يتوجهوا للمدارس بالنقب: إضراب مفتوح لشركات السفريات
- مسؤولون في البنتاغون: أوستن يحمل رسائل لإسرائيل ومصر
- بن غفير يسعى لإشعال القدس المحتلة: يطالب الشرطة بهدم منازل برمضان
- اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بأريحا
- "عصيان" الأسرى يدخل يومه الـ21: خطوات تصعيدية جديدة
-
-
وكالة وفا
- الاحتلال يصيب 4 شبان بالرصاص ويعتقل آخر عقب اقتحام مخيم عقبة ...
- الرئيس أمام مؤتمر "البلدان الأقل نموا": ملتزمون بتنفيذ خطة ا ...
- رئيس الوزراء يبحث مع "تحالف حماية" تعزيز صمود أبناء شعبنا
حدث في مثل هذا اليوم
6 آذار (مارس)
- 2004م 6 شهداء في عملية استهدفت مواقع إسرائيلية على معبر بيت حانون وشهيد سابع في طولكرم ومن بين الذين استشهدوا اثنان من رجال الشرطة وجرح أكثر من 20 شخصاً في عمليتين نفذتا بثلاث سيارات مفخخة استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية قرب حاجز بيت حانون.
- 2003م توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بأكثر من 90 آلية ودبابة عسكرية، تحت غطاء من الطائرات المروحية في مخيم جباليا شمال مدينة غزة وقامت بنسف عدد كبير من البيوت على أصحابها وأطلقت قذائف الدبابات ونيران الأسلحة الرشاشة على المدنيين العزل مما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.
- 2002م مقتل 5 من الإسرائيليين في عمليتين متفرقتين الأولى في مطعم سي فود ماركت في المحطة المركزية في العفولة والثانية في شارع عوفرة بمدينة القدس الغربية وقد تبنت كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح عملية القدس وتبنت سرايا القدس عملية العفولة.
- 1996م الشرطة الفلسطينية تقتحم حرم الجامعة الإسلامية في غزة وتحطم محتوياتها وتعتقل عددا من الأذنة، بسبب انخراط طلبة الجامعة في أنشطة مناوئة للاحتلال الإسرائيلي.
- 1994م إصابة اثنين وعشرين فلسطينيا بجراح في مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي ف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1993م مستوطنون يتهمون إسحاق رابين (1922م- 1995) بالخيانة ويعلنون عزمهم القيام بحملة تطهير عرقية ضد العرب. اغتيل رابين في تشرين ثاني (نوفمبر) عام 1995 على يد اليهودي يغال عمير بسبب رغبته توقيع اتفاق سلام مع العرب.
- 1975م مقاتلون فلسطينيون من حركة فتح، يخترقون جميع الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية ويسيطرون على فندق سافوي، الذي كان مقر الإرهابي مناحم بيغن في عهد الانتداب، على شاطئ تل أبيب بالقرب من رئاسة الأركان الإسرائيلية في منطقة هاكرياه.
- 1957م انسحاب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء بعد احتلالها عقب العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (29 تشرين أول/ أكتوبر - 6 تشرين ثاني/ نوفمبر 1956).
- 1948م عصابات الهاغاناة تعلن التعبئة العامة استعداداً لحرب محتملة وحقها في تعبئة أي يهودي في سن الخدمة العسكرية يقيم في فلسطين بمن فيهم اليهود من حملة الجنسية الأمريكية.
- 1930م تقرير لجنة شو، حيث أسفرت ثورة البراق 1929 عن حقيقة أساسية، وهي أن المشروع الصهيوني يعتمد على بريطانيا، لذا صمم العرب على مواجهة بريطانيا والصهيونية بسلاح المقاطعة، ومما زاد من قلق بريطانيا، أن الثورة أخذت تمتد خارج فلسطين إلى سورية ولبنان والعراق والأردن، ولذلك وجدت نفسها مضطرة إلى العودة إلى سياسة المراوغة وكسب الوقت لتهدئة الخواطر، فقامت بتشكيل لجنة رباعية للبحث في أسباب الاضطرابات ووضع التوصيات الكفيلة بمنعها مستقبلاً، وقد أطلبق على هذه اللجنة اسم رئيسها "والتو شو".
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