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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2478) الاثنين6 مارس 2023

06 آذار / مارس 2023 10:11

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2478)   الاثنين6 مارس 2023

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بن غفير يسعى لإشعال القدس المحتلة: يطالب الشرطة بهدم منازل برمضان

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6 آذار (مارس)

  • 2004م 6 شهداء في عملية استهدفت مواقع إسرائيلية على معبر بيت حانون وشهيد سابع في طولكرم ومن بين الذين استشهدوا اثنان من رجال الشرطة وجرح أكثر من 20 شخصاً في عمليتين نفذتا بثلاث سيارات مفخخة استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية قرب حاجز بيت حانون.
  • 2003م توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بأكثر من 90 آلية ودبابة عسكرية، تحت غطاء من الطائرات المروحية في مخيم جباليا شمال مدينة غزة وقامت بنسف عدد كبير من البيوت على أصحابها وأطلقت قذائف الدبابات ونيران الأسلحة الرشاشة على المدنيين العزل مما أدى إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.
  • 2002م مقتل 5 من الإسرائيليين في عمليتين متفرقتين الأولى في مطعم سي فود ماركت في المحطة المركزية في العفولة والثانية في شارع عوفرة بمدينة القدس الغربية وقد تبنت كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح عملية القدس وتبنت سرايا القدس عملية العفولة.
  • 1996م الشرطة الفلسطينية تقتحم حرم الجامعة الإسلامية في غزة وتحطم محتوياتها وتعتقل عددا من الأذنة، بسبب انخراط طلبة الجامعة في أنشطة مناوئة للاحتلال الإسرائيلي.
  • 1994م إصابة اثنين وعشرين فلسطينيا بجراح في مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي ف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
  • 1993م مستوطنون يتهمون إسحاق رابين (1922م- 1995) بالخيانة ويعلنون عزمهم القيام بحملة تطهير عرقية ضد العرب. اغتيل رابين في تشرين ثاني (نوفمبر) عام 1995 على يد اليهودي يغال عمير بسبب رغبته توقيع اتفاق سلام مع العرب.
  • 1975م مقاتلون فلسطينيون من حركة فتح، يخترقون جميع الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية ويسيطرون على فندق سافوي، الذي كان مقر الإرهابي مناحم بيغن في عهد الانتداب، على شاطئ تل أبيب بالقرب من رئاسة الأركان الإسرائيلية في منطقة هاكرياه.
  • 1957م انسحاب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء بعد احتلالها عقب العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل (29 تشرين أول/ أكتوبر - 6 تشرين ثاني/ نوفمبر 1956).
  • 1948م عصابات الهاغاناة تعلن التعبئة العامة استعداداً لحرب محتملة وحقها في تعبئة أي يهودي في سن الخدمة العسكرية يقيم في فلسطين بمن فيهم اليهود من حملة الجنسية الأمريكية.
  • 1930م تقرير لجنة شو، حيث أسفرت ثورة البراق 1929 عن حقيقة أساسية، وهي أن المشروع الصهيوني يعتمد على بريطانيا، لذا صمم العرب على مواجهة بريطانيا والصهيونية بسلاح المقاطعة، ومما زاد من قلق بريطانيا، أن الثورة أخذت تمتد خارج فلسطين إلى سورية ولبنان والعراق والأردن، ولذلك وجدت نفسها مضطرة إلى العودة إلى سياسة المراوغة وكسب الوقت لتهدئة الخواطر، فقامت بتشكيل لجنة رباعية للبحث في أسباب الاضطرابات ووضع التوصيات الكفيلة بمنعها مستقبلاً، وقد أطلبق على هذه اللجنة اسم رئيسها "والتو شو".
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