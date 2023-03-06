وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة العباس للبنات تنفذ ورشة فنية بعنوان " القدس بريشة العباس" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمستشفيات تناقش البرنامج المحوسب للخطط وكالة الرأي الفلسطينية أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج العاشر من المعتمرين وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يُكرم وحدة الجريدة الرسمية في ديوان الفتوى والتشريع وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: إنجاز 96% من مشروع طرق المنحة المصرية شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفداً طبياً من مؤسسة" MedGlobel "في زيارة لقصر الباشا وكالة الرأي الفلسطينية رائحة فاكهة "دوريان" تعيد طائرة إلى إسطنبول بعد تحليقها وكالة الرأي الفلسطينية الطاقم الطبي بمجمع الشفاء والوفد الفرنسي يجريان 19 تدخلاً جراحياً وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2478) الاثنين6 مارس 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إجراء زراعة قرنية لمريض ستيني يعاني من مشاكل معقدة
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن المرحلة الأولى

الأشغال: إنجاز 96% من مشروع طرق المنحة المصرية شمال القطاع

06 آذار / مارس 2023 10:29

جانب من سير العمل بالمشروع
جانب من سير العمل بالمشروع

غزةوكالة الرأي:

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع الطرق الخاصة بالمنحة المصرية شمال القطاع بلغت 96%.

وذكرت الوزارة خلال تقريرها لشهر فبراير الماضي، أن المرحلة الأولى من مشاريع الطرق الخاصة بالمنحة المصرية في شمال قطاع غزة، حققت انجازا كبيرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ مشاريع الطرق (شارع الكورنيش المرحلة الأولى والثانية، شارع بيت لاهيا)، 96%، 76.2%، 28.22% على الترتيب.

وأشارت إلى أن العمل يجري على إنجاز باقي الأعمال المطلوبة لهذه المرحلة.

وأوضحت الوزارة، أن الأعمال جارية في المرحلة الأولى للمشروع التي تمتد من دوار السودانية حتى دوار الواحة، والتي تشمل العلامات الأرضية المرورية، وإشارات الطريق، والمناهل الخاصة بتصريف المياه، وأعمال أخرى؛ فيما تسير الأعمال في المرحلة الثانية للمشروع بوتيرة متسارعة.

1 2 3 4
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟