الأشغال: إنجاز 96% من مشروع طرق المنحة المصرية شمال القطاع

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع الطرق الخاصة بالمنحة المصرية شمال القطاع بلغت 96%.

وذكرت الوزارة خلال تقريرها لشهر فبراير الماضي، أن المرحلة الأولى من مشاريع الطرق الخاصة بالمنحة المصرية في شمال قطاع غزة، حققت انجازا كبيرا، حيث بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ مشاريع الطرق (شارع الكورنيش المرحلة الأولى والثانية، شارع بيت لاهيا)، 96%، 76.2%، 28.22% على الترتيب.

وأشارت إلى أن العمل يجري على إنجاز باقي الأعمال المطلوبة لهذه المرحلة.

وأوضحت الوزارة، أن الأعمال جارية في المرحلة الأولى للمشروع التي تمتد من دوار السودانية حتى دوار الواحة، والتي تشمل العلامات الأرضية المرورية، وإشارات الطريق، والمناهل الخاصة بتصريف المياه، وأعمال أخرى؛ فيما تسير الأعمال في المرحلة الثانية للمشروع بوتيرة متسارعة.