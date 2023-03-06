الإدارة العامة للمستشفيات تناقش البرنامج المحوسب للخطط

غزة - وكالة الرأي

نظمت دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات، ورشة تعريفية لرؤساء أقسام التخطيط والمعلومات بالمستشفيات حول البرنامج المحوسب لخطة المستشفيات، وذلك بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي بالوزارة.

وعدّت د.رولا أبو ضلفة مدير دائرة التخطيط والتطوير أن إطلاق برنامج خطط المستشفيات خطوة رائدة تخطوها الادارة العامة للمستشفيات لتنظيم عملية التخطيط في مستشفيات وزارة الصحة وتقوية أنظمة المتابعة لإنجازات الخطط.

من جانبه، استعرض أ.محمد البكري مسئول ملف متابعة خطة وزارة الصحة برنامج الخطة وآلية ادخال الانجازات والتعامل مع حيثيات البرنامج، ورفع مرفقات الخطة، كما وأجاب على تساؤلات رؤساء الأقسام واستفساراتهم حول طرق احتساب مؤشرات الخطة.

وفى ختام الورشة، أوصت د.أبو ضلفة بالبدء بإدخال انجازات خططهم وضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لملف الخطة حتى تكون بداية ناجحة وموفقة للجميع.