وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتابع إنجاز بنود الخطة التشغيلية للربع الأول من 2023 وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستعد لعمليات المخ والأعصاب بوجود وفد طبي بريطاني وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا المرأة والتعليم تناقشان إعداد برنامج توعوي للطالبات وذويهم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشرع بهدم منزلين في حي واد الجوز بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُكمل استعداداتها للمعرض التقني 2023 يوم غد الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تبحث سبل التعاون المشترك مع مكتب العمل بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تنظم محاضرة حول الابتزاز الإلكتروني لطالبات الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: عنوان معركتنا الحالية "الحرية" فقط وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة العباس للبنات تنفذ ورشة فنية بعنوان " القدس بريشة العباس" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمستشفيات تناقش البرنامج المحوسب للخطط
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الوسطى تنظم محاضرة حول الابتزاز الإلكتروني لطالبات الثانوية

06 آذار / مارس 2023 10:48

أوقاف الوسطى تنظم محاضرة حول الابتزاز الإلكتروني لطالبات الثانوية
أوقاف الوسطى تنظم محاضرة حول الابتزاز الإلكتروني لطالبات الثانوية

الوسطى - وكالة الرأي

نظّم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى محاضرة بعنوان (الابتزاز الإلكتروني وآثاره على الأسرة والمجتمع)، استهدفت طالبات مدرسة ممدوح صيدم الثانوية، بمشاركة ممثل الدعوة الإلكترونية د. عمر الهندي.

وأوضح الهندي أهمية المحاضرة في بيان أنواع الابتزاز الإلكتروني، والتعريف به، وتصنيفه جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، منوهًا بأن الأسرة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه أبنائها، وأنها المحضن الأول لهم، وعليها توعيتهم من خطر الابتزاز الإلكتروني.

واستعرض أبرز الحلول المناسبة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، مبينًا أن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية يقع على عاتقها مسؤولية تعاونية وتشاركية، من خلال نشر ثقافة الوعي المجتمعي لدى الطلاب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟