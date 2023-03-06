أوقاف الوسطى تنظم محاضرة حول الابتزاز الإلكتروني لطالبات الثانوية

الوسطى - وكالة الرأي

نظّم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى محاضرة بعنوان (الابتزاز الإلكتروني وآثاره على الأسرة والمجتمع)، استهدفت طالبات مدرسة ممدوح صيدم الثانوية، بمشاركة ممثل الدعوة الإلكترونية د. عمر الهندي.

وأوضح الهندي أهمية المحاضرة في بيان أنواع الابتزاز الإلكتروني، والتعريف به، وتصنيفه جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، منوهًا بأن الأسرة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه أبنائها، وأنها المحضن الأول لهم، وعليها توعيتهم من خطر الابتزاز الإلكتروني.

واستعرض أبرز الحلول المناسبة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، مبينًا أن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية يقع على عاتقها مسؤولية تعاونية وتشاركية، من خلال نشر ثقافة الوعي المجتمعي لدى الطلاب.