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أوقاف رفح تبحث سبل التعاون المشترك مع مكتب العمل بالمحافظة

06 آذار / مارس 2023 10:50

أوقاف رفح تبحث سبل التعاون المشترك مع مكتب العمل بالمحافظة
أوقاف رفح تبحث سبل التعاون المشترك مع مكتب العمل بالمحافظة

رفح - وكالة الرأي

بحث مدير أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر، سبل التعاون المشترك مع مدير مكتب العمل أ. وائل عيسى، وتمت مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي تخدم المواطنين.

بدوره أوضح أبو عامر طبيعة التعاون المشترك، الذي يأتي في إطار مساعدة أبناء شعبنا في جميع القضايا المجتمعية التي تساهم في بناء المجتمع ورفعته، منوهًا بأن تعزيز الظواهر الإيجابية والشرعية له دور بارز في معالجة الأمور المجتمعية كافة.

من جهته، أشاد عيسى بجهود وزارة الأوقاف المبذولة في نشر تعاليم ديننا الإسلامي، والتأثير في ضبط السلوكيات والعادات غير المناسبة لمجتمعنا المسلم.

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