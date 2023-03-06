وزارتا المرأة والتعليم تناقشان إعداد برنامج توعوي للطالبات وذويهم

غزة - وكالة الرأي

أوصى لقاء تفاكري، بإعداد برنامج توعوي متكامل (دينية واجتماعي) يشمل الطالبات في المدارس وذويهم، كما أوصى اللقاء بتوفير آليات حماية للمرشدات تضمن عدم تعرضهم للأذى أثناء تقديمهم الخدمة في المدارس.

جاء ذلك، خلال اللقاء التفاكري، الذي عقدته وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، في مديرية تعليم شرق غزة، حول تطوير وتجويد آليات الوقاية والحماية للفتيات الناجيات من العنف في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في قطاع غزة.

ويعد هذا اللقاء الأول ضمن اللقاءات السبعة المقررة سلفاً، و تستهدف المديرات والمرشدات في المدارس التابعة لمديريات القطاع،

حيث يأتي ذلك ضمن سعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.

وحضر اللقاء الذي عقد في مركز التدريب التربوي د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ أيمن نصر الله رئيس قسم الارشاد التربوي، د. عائد النحال مسير قسم الإشراف التربوي أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب التربوي، أ. عبير الشرفا رئيس قسم الصحة النفيسة بوزارة التربية والتعليم العالي، أ. نهال حسن مدير دائرة تنمية القدرات، أ. وفاء أبو ميري مدير الشكاوي الداخلية بوزارة شؤون المرأة، أ. هنادي سكيك مدير مركز مريم الثقافي، أ. غادة عابد من شؤون المرأة .

وأعرب عامر عن سعادته بالتعاون المشترك ما بين شؤون المرأة والمديرية فيما يخدم الطالبات، إضافة إلى جانب التوعية بقضايا المرأة ومكانتها في كافة الأصعدة في المجتمع.

وقدمت الشرفا دور وزارة التربية والتعليم في تجويد وتطوير آليات الرقابة والحماية للفتيات الناجيات من العنف في المدارس الثانوية .

وفي كلمتها استعرضت أبو ميري دليل إجراءات العمل الموحد وإدارة الحالة لمقدمي الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف والتعريف بالفريق الوطني للبرنامج.