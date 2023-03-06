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لإجراء العمليات الجراحية

مجمع الشفاء يستعد لعمليات المخ والأعصاب بوجود وفد طبي بريطاني

06 آذار / مارس 2023 11:25

مجمع الشفاء يستعد لعمليات جراحية بالمخ والأعصاب بوجود وفد طبي بريطاني
مجمع الشفاء يستعد لعمليات جراحية بالمخ والأعصاب بوجود وفد طبي بريطاني

غزة  وكالة الرأي

باشر الطاقم المحلى والوفد الطبي البريطاني المتخصص في جراحة المخ والأعصاب منذ وصوله لمجمع الشفاء الطبي أمس الأحد، بمعاينة المرضى بمشاركة للشروع بإجراء العمليات الجراحية.

حيث تم معاينة 50 مريضاً كان قد تم اختيارهم مسبقاً بحسب معايير محددة، وقد تم اختيار 12مريض منهم لإجراء عمليات جراحية ذات مهارات عالية لهم. 

ورحب د. نضال أبو هدروس مدير مستشفى الجراحة بالمجمع، بزيارة الوفد والتي تأتي في إطار دعم خدمة وبرنامج جراحة الأعصاب، وسيتم كذلك معاينة بعض مرضى باطنة الاعصاب، كما وسيقوم الوفد بعقد محاضرات علمية أثناء الزيارة والتي تساهم في تبادل الخبرات وزيادة التعلم والمعرفة.

يشار إلى ان الوفد البريطاني مكون من ثلاثة استشاريين جراحة أعصاب واستشاري باطنة أعصاب، قادم عن طريق مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين والتي تدعم القطاع الصحي بالوفود الطبية.

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