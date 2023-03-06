الصحة تتابع إنجاز بنود الخطة التشغيلية للربع الأول من 2023

غزة - وكالة الرأي

عقدت الادارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الصحة، اجتماعاً لمدراء الدوائر صباح اليوم برئاسة أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بوزارة الصحة لمناقشة ما تم انجازه من الربع الاول للخطة التشغيلية للعام 2023.

وأوضح أ.حماد ان هذا الاجتماع يهدف الى متابعة تنفيذ أهداف الخطة التشغيلية للعام الحالي، بما يحقق استمرار تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في الخطة بكفاءة وفعالية.

واستعرض مدراء الدوائر حجم الانجازات التي تحققت في دوائرهم ونسبة الانجاز التي تمت والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض البنود على أكمل وجه.

وأكد أ.حماد على اهمية التوثيق الاعلامي لأبرز انجازات الدوائر في الادارة العامة للشؤون الادارية بشكل متتابع وفق خطة عام 2023 بما يحقق ويعزز حالة من التواصل مع أبناء المجتمع والمؤسسات الاخرى.

ونوه خلال اجتماعه على أهمية متابعة الضبط الإداري لكافة العاملين وتعزيز روح الانتماء والإحساس بالمسئولية بما يخدم المصلحة العامة مؤكدا على التزام الموظفين بارتداء الزي الرسمي والبطاقة التعريفية ولا سيما سائقي النقل والمواصلات في الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وناقش المجتمعون ضرورة رفع مقترح بالتعديل على الهيكلية الخاصة بكل دائرة بما يتناسب مع طبيعة العمل وفق الاحتياج الحقيقي.