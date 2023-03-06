سلطة الأراضي تواصل الملاحقة القانونية للمتعدين على الأراضي الحكومية

غزة- وكالة الرأي

أكدت وحدة الشئون القانونية في سلطة الأراضي، أنها قدمت عدد (62) شكوى ضد متعدين على الأراضي الحكومية، وياتي ذلك ضمن الجهود القانونية لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية وملاحقة المتعدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفقاً لأحكام قانون تجريم التعديات رقم (5/2017 ) .

وقالت سلطة الأراضي، إن الشكوى القانونية تأتي بعد استنفاذ كافة الإجراءات الميدانية وتوجيه اخطار وتحرير محضر ضبط بحق المتعدي وفقا لما ينص عليه القانون،

وأشارت الوحدة القانونية انها تعمل بشكل يومي على متابعة القضايا المرفوعة من أو ضد سلطة الأراضي أمام المحاكم وكذلك الذمم المالية المطلوبة من المواطنين المتعاقدين على أراضي حكومية ومتخلفين عن الدفع وترصدت عليهم مبالغ مالية كبيرة .

ومن جهته قال مدير عام وحدة الشئون القانونية أ. موفق علوان أن الوحدة بكافة طواقمها تعمل على المتابعة القانونية بهدف خلق رادع قانوني يمنع المواطنين من التعدي والتجرؤ على المال العام .

وبين علوان أن الوحدة القانونية تعمل على تقديم الاستشارات القانونية للمراجعين ومتابعة القضايا مع الإدارات المختلفة في سلطة الأراضي مشيراً إلى أن الوحدة القانونية قدمت خلال شهر فبراير الماضي 274 استشارة قانونية .

ولفت مدير عام الوحدة القانونية الى أن الوحدة تسعى على تطوير المنظومة القانونية بما يساهم في إنجاز معاملات المواطنين وتحقيق الوعي القانوني لدى المواطنين والمراجعين لمنع وقوع المواطنين في أي مخالفات قانونية أو ضحايا للسماسرة وتجار الأراضي الحكومية والمزورين والمحتالين