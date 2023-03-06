الصحة تناقش معايير صرف المكافآت الشهرية للعاملين بالوزارة

غزة - وكالة الرأي

عقد محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بوزارة الصحة، اجتماعاً مع لجنة صرف المكافآت، صباح اليوم، لدراسة معايير صرف المكافآت الشهرية للعاملين في الوزارة.

وضم الاجتماع كلا من أ. محمد أبو سمعان مدير دائرة الشؤون الادارية والمالية في الرعاية الاولية، وأ. رامز دغمش مدير دائرة التدقيق والمراجعات، أ. منير القطاطي مدير دائرة الرقابة المالية، وأ.طلعت المفتي، وأ.علي القرا ممثل عن الادارة العامة للمستشفيات.

وناقش الاجتماع عمل اللجنة ودراسة معايير صرف المكافأة الشهرية للعاملين في المرافق الصحية من خلال متابعة ومراجعة وتدقيق الكشوفات وفق معايير محددة يراعى فيها معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعليا.

وخلال الاجتماع تحدث حماد حول الاليات التي يتم اتباعها لتطبيق نظام صرف المكافآت للموظفين الذين يبذلون جهودا استثنائية في العمل ضمن ظروف طارئة غير عادية خارج أوقات الدوام الرسمي أو أيام العطل والأعياد الرسمية شريطة عدم تقاضيهم بدل عمل إضافي لقاء قيامهم بالعمل نفسه.