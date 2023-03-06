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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

06 آذار / مارس 2023 01:13

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيُخصص غدًا للمسافرين ضمن الحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/9)، إضافة للمسافرين من الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/9).

وأكدت، على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الهيئة إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت المواطنين المسافرين إلى ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.

ونوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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