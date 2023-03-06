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أوقاف الشمال تُكرّم 50 طالبًا مشاركًا بمشروع السرد القرآني

06 آذار / مارس 2023 01:19

أوقاف الشمال تُكرّم 50 طالبًا مشاركًا بمشروع السرد القرآني
أوقاف الشمال تُكرّم 50 طالبًا مشاركًا بمشروع السرد القرآني

غزة- وكالة الرأي

كرّمت مديرية أوقاف الشمال 50 طالبًا وطالبةً من المشاركين في المشروع القرآني (الماهر بالقرآن)، الذي عقدته في مسجد الشيخ زايد بالمحافظة، والذي يهدف إلى سرد خمسة أجزاء على جلسة واحدة.

بدوره أوضح مدير المديرية د. موسى سلمان طبيعة المشروع القرآني الذي يستمر على مدار العام 2023م، وصولًا إلى سرد القرآن الكريم كاملًا على جلسة واحدة، منوهًا بأن المشروع يتخلله دورات في أحكام التلاوة والتجويد وأسباب نزول الآيات الكريمة أثناء عملية الحفظ.

وأشاد بجهود ديوان الحفاظ في وزارة الأوقاف المبذولة في مضاعفة أعداد الحفظة، وتطوير قدراتهم وخبراتهم في المجالات القرآنية كافة، مبينًا أن المرحلة القادمة ستشهد نماذج مختلفة من تخريج الحفظة.

من جهته، أشار رئيس قسم القرآن الكريم بالمديرية أ. إبراهيم عصفورة أن الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بملف القرآن الكريم والدورات المختلفة؛ لتنمية كفاءات الطلبة في تلاوة كتاب الله بإتقان.

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