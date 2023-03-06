تعليم شرق خان يونس ينظم مسابقة الألعاب الكشفية

خان يونس- وكالة الرأي

نظم قسم الأنشطة بالمديرية مسابقة الألعاب الكشفية لمرحلة الأشبال والزهرات، بحضور د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، د. محمد شبير رئيس قسم الاعتماد والترخيص المدرسي، تامر بريكة مشرف الكشافة، لجنة التحكيم المكون من: محمد صافي، حنان أبو شبيكة، إبراهيم أبو دقة، حمدان أبو مصطفى.

وفي كلمتها أثنت أبو موسى على جهود قسم الأنشطة المميزة في مسابقة الألعاب الكشفية؛ والتي ساهمت في إذكاء روح التنافس بين الفرق الكشفية في المدارس، مشيرةً إلى أن مهمة تدريب الطلبة على المهارات والفنون الكشفية المختلفة مهمة تحتاج إلى الكثير من الجهد والمتابعة من قبل مشرفي النشاط، حيث إن هذه الجهود تساهم في تعزيز الجوانب الإبداعية لدى الطلبة.

وبدوره أوضح بريكة أن النتائج جاءت على النحو الاتي:

مرحلة الزهرات:

المركز الأول مدرسة دالية الكرمل للبنات.

المركز الثاني مدرسة المعري الثانوية للبنات.

المركز الثالث مدرسة عبسان الجديدة للبنات

مرحلة الأشبال:

المركز الأول مدرسة المعري الأساسية المشتركة.

المركز الثاني عبد الكريم الكرمي الأساسية ب للبنين.