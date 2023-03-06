وزارة المالية تشهد عملية إتلاف كميات من المخدرات

غزة -- وكالة الرأي:

شهدت لجنة خاصة من وزارة المالية إتلاف هيئة القضاء العسكري كميات من المخدرات المُحرزة.

وقالت اللجنة إن الهدف من حضور إتلاف المخدرات، التأكد من سلامة الإجراءات والرقابة على عملية الاتلاف، وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأشادت بدور شرطة مكافحة المخدرات، وهيئة القضاء العسكري في تعزيز الأمن وحماية المجتمع من انتشار آفة المخدرات، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود لمحاربة الجريمة وتحصين المجتمع.

وشارك باللجنة محمد الصيرفي ممثلاً عن الإدارة العامة للموازنة، ودينا عليان ممثلة عن الإدارة العامة للرقابة على قوى الأمن بوزارة المالية.