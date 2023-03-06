مدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنات تكرم المتفوقات

غزة - وكالة الرأي

شاركت مديرية التربية والتعليم شرق غزة في حفل تكريم الطالبات المتفوقات للفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023، الذي نظمته مدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنات، وبالتعاون مع جامعة غزة.

وضم الوفد المشارك أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الامتحانات، د. عائد النحال مسير قسم الإشراف التربوي، أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس أولياء الأمور المركزي، وبحضور أ. إيمان أبو زيد مديرة المدرسة، أ. د عبد الجليل صرصور نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية، د. توفق أبو جراد مدير العلاقات العامة في الجامعة، وذوي المحتفى بهن.

وأعرب نور الدين عن اعتزازاه وفخره بالطالبات المتفوقات، مبيناً أن هذا الإنجاز والتكريم جاء بعد جهد وكد من قبلهن في سبيل الحصول على الدرجات العليا.

وتحدث نور الدين عن الإنجازات العديدة التي حصلت عليها مديريته، والتي أخرها حصول الطالبين الحفناوي والحلو على المراكز الأولي مسابقة المؤذن الصغير التي نظمتها دولة قطر الشقيقة.

ووجه نور الدين شكره لجامعة غزة على التعاون المستمر والدائم في سبيل خدمة الطلبة والمسيرة التعليمية , وشكره للقائمين على إنجاح التكريم

من جانبها أكدت أبو زيد أهمية العلم والتعليم في رفعة المجتمع لرفعة المجتمع ورقي الشعوب ,مضيفةً أن هذا التكريم للطالبات جاء بالتكامل بين الطواقم التعليمية والطلبة في سبيل الارتقاء بهن نحو الأفضل.

بدوره أكد صرصور أن جامعته تفخر بهذه المواهب الطلابية المميزة , مشيراً

إلى إنها تساهم في دعم الطلبة المميزين من خلال المشاركة في أنشطتهم واحتفالات تكريمهن.

وتخلل الحفل توزيع الهدايا العينية والرمزية على الطالبات الأوائل من قبل المدرسة والجامعة تقديراً وتثميناً لجهودهن.