وزارة الأسرى تنظم وقفة أمام مقر الصليب عشية يوم المرأة

غزة-الرأي:

نظمت وزارة الأسرى والمحررين والحركة النسائية وقفة حاشدة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة صباح اليوم الإثنين وذلك عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار مارس كل عام.

وأكدت خلالها رئيس الحركة النسائية في حماس وعضو المكتب السياسي أ. فاطمة شراب على ما يلي:

نحتفي ونعتز بأسيراتنا الماجدات اللواتي يقبعن في سجون الاحتلال، وسط معاناة تتعدى حدود الوصف من بعد وحرمان وتنكيل وتعذيب، ونؤكد أن المرأة الفلسطينية شاركت على مدار العقود الماضية في النضال ومقاومة الاحتلال وشكلت نموذجًا فريدًا وعظيمًا في ميادين الكفاح.

جريمة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعالم الظالم دون محاسبة أو مسائلة لهذا الاحتلال، الأمر الذي يجعل الاحتلال وحكومته الفاشية يرفعون وتيرة العدوان على الأسرى، وعليه فإن الجميع مطالب بالعمل الجاد والمسؤول لوقف هذه الجريمة المنظمة وإطلاق سراح الأسيرات بشكل فوري.

نستحضر في هذه الذكرى العالمية أهمية تصعيد وتطوير الحراك الداعم والمساند للأسرى والأسيرات وتعزيز الجهود على كافة الأصعدة لوقف عدوان الاحتلال عليهم، ونعاهد أسرانا وأسيراتنا وذويهم أن قضيتهم هي على طاولة القيادة وهي أولوية في كل تحركاتها.

رسالتنا في هذا اليوم أن المقاومة لن تترك الأسرى والأسيرات، وهي تراكم قوتها وتُقدم كل إمكانياتها من أجل أن تصل إلى اللحظة التي ينشدها كل أبناء شعبنا بتحرير الأسرى وكسر قيدهم، واثقين بوعد الله تعالى ثم بمقاومتنا التي سيكون لها كلمة سيشهدها الجميع في قضية الأسرى.

ودعت وزارة الأسرى خلال الوقفة المنظمات الدولية وعلى {اسها الصليب الأحمر لتنظيم زيارات عاجلة للإطلاع على أوضاع السجون بعد الإجراءات والقرارات الأخيرة التي مست حياة الأسرى بشكل مباشر.

وناشدت الوزارة أبناء شعبنا في كل أملاكن تواجد بالنزول والمشاركة الفاعلة في الميادين والمدن والشوارع يوم غد الثلاثاء الساعة التاسعة مساء تلبية لنداء الأسرى داخل السجون ودعما ونصرة لهم في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة.