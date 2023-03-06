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وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة فيصل الثانوية للبنات

06 آذار / مارس 2023 03:46

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غزة-الرأي:

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاثنين مجموعة طالبات من مدرسة فيصل الثانوية للبنات، وذلك ضمن برنامج غرس القيم والتعريف بقضية الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.

من جانبه رحب أ. نبيل حجاج مدير عام الإعلام والأنشطة بهذه الزيارة، وشدد على أهمية تعريف الجيل بثقافة الأسر، مشيراً بأنهم صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، الذي يحاول الاحتلال إسكاته عند الحديث عن انتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

ومن جهة أخرى، شارك الطالبات في الوقفة التضامنية الأسبوعية من أمام مقر الصليب الأحمر، وبدورهن قدمن مجموعة من الكلمات المؤثرة والقصائد الشعرية، والأناشيد التي تعبر عن معاناة الأسرى.

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وواقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.

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