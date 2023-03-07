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تعليم الشمال والاوقاف تبحثان سبل عقد دورات في أحكام التلاوة

07 آذار / مارس 2023 10:29

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غزة- وكالة الراي 
استقبل مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، اليوم، وفداً من أوقاف الشمال، حيث تباحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم الطلبة وينمي مهاراتهم في التلاوة والتجويد.
وحضر الاجتماع إلى جانب أ. صالحة، مدير الدائرة الادارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية د. ميسرة أبو عوكل، ورئيس شعبة الأنشطة أ. علاء فرحات.
وضم الوفد الزائر رئيس قسم القرآن الكريم أ. إبراهيم عصفورة، ورئيس شعبة مشيخة المقارئ أ. إبراهيم البهنساوي، ورئيس شعبة ديوان الحفاظ أ. محمد نصير، ومشرف ديوان القراء أ. طه سليمان.
ورحب أ. صالحة بالوفد الزائر، مثمناً جهود مديرية أوقاف الشمال في خدمة أبناء شعبنا وخاصة الطلبة وتعزيز القدرة لديهم لتعلم أحكام التلاوة والتجويد، لما لها من أهمية كبرى في تعزيز الوعي بالقرآن الكريم.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد الأليات المناسبة للبدء عقد دورات في أحكام التلاوة والتجويد للطلبة والمعلمين في المدارس على مدار العام الدراسي الجاري، من خلال رفد المدارس بمدربين أكفاء.
 

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