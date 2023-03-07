أكثر من 3 آلاف مولود جديد في قطاع غزة خلال فبراير

غزة - وكالة الرأي :

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال فبراير، 3 آلاف و986 مولوداً جديداً، و307 حالات وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بألفين و92 مولوداً بنسبة تقدر بـ 52.48 %، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 47.51% بواقع ألف و894 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و455 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 767 مولوداً. كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 734 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 537 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 493 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 307 حالات وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 180حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 58.63 %، مقابل 127 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 41.36 %.