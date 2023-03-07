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السياحة تطلع وفداً من جامعة القدس المفتوحة على متحف قصر الباشا

07 آذار / مارس 2023 11:09

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غزة- وكالة الراي 
استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً من إدارة جامعة القدس المفتوحة وطلابها في زيارة لمتحف قصر الباشا في غزة.
وكان في استقبال الوفد ممثلة الوزارة في القصر المرشدة الأثرية أ. نيرمان خلة التي قدمت شرحاً مفصلاً عن متحف قصر الباشا وتاريخه ومقتنياته ومكتشفاته المعروضة والمستخرجة من المواقع الاثرية في قطاع غزة، وجهود الوزارة في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية المختلفة في غزة.
وقد أبدى الوفد الجامعة سعادته بالزيارة والتعرف على هذا الموقع الحضاري ومدى اهتمام الوزارة به والتوعية للفئات المختلفة ومن بينها العاملين في القطاع التعليمي.
 

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